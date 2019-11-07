Германия планирует увеличить оборонные расходы, как требует НАТО, но с опозданием

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия будет тратить на оборону 2% своего ВВП к 2031 году.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом Крамп-Карренбауэр сказала на закрытом мероприятии, посвященном визиту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в среду вечером.

На Варшавском саммите в 2014 году, после аннексии Крыма, лидеры НАТО договорились достичь расходов на оборону в 2% ВВП до 2024 года. Только семь стран НАТО сегодня достигли или даже превышают этот целевой показатель - США, Великобритания, Греция, Польша и Латвия, Литва и Эстония.

"НАТО есть и будет якорем европейской безопасности. Но также очевидно, что Европа должна расширить свои собственные дополнительные возможности действовать", - сказала Крамп-Карренбауэр.

"Это начинается с оборонного бюджета. Нам нужно (тратить) 1,5% до 2024 года и 2% до 2031 года", - цитирует выступление министра ее офис. Таким образом министр впервые публично заявила о цели достичь целевого показателя НАТО перед международной аудиторией, хотя и с опозданием, подчеркивает агентство.

В то же время Крамп-Карренбауэр сказала, что Германия сделает это не потому, что "так призывают другие, а потому что это отвечает интересам нашей собственной безопасности".

Германия является крупнейшей экономикой Европы и второй по величине в Альянсе после США.

До прихода Крамп-Карренбауэр на должность министра обороны в фискальных планах Германии расходы на оборону планировалось немного снизить до 1,24% в 2023 году, но министр сказала, что она полна решимости увеличить расходы.