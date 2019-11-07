ІНП Польщі вже у листопаді поїде шукати поховання під Львовом

Фахівці Інституту національної пам’яті Польщі планують вже у листопаді цьогоріч розпочати пошуки останків польських солдатів в Україні. Археологи і антропологи з Польщі працюватимуть у місцях поховання оборонців Львова, які загинули у вересні 1939 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Пошуки анонсувала віцедиректорка Бюро пошуків та ідентифікації ІНП Польщі Анна Шельонг, коментуючи питання згоди України на початок пошукових робіт у двох місцях поховання солдатів Війська польського, які загинули 1939 року під Львовом. Про згоду української сторони поінформував голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський.

За словами Анни Шельонг, два місця, куди можуть вже без перешкод поїхати польські фахівці – це два мікрорайони Львова, Збоїща та Голоско. 1939 року там відбувалися бої польських солдатів із німецьким Вермахтом.

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"На Голоско є могила, виявлена у попередні роки працівниками колишньої Ради охорони пам’яті, боротьби і мучеництва. Там є могили приблизно 120 солдатів, які потрібно ексгумувати, однак проводити ці роботи цього року, у зв’язку із їхніми обсягами та осінньо-зимовими умовами, вже надто пізно. Натомість ще у листопаді ми хочемо провести оглядові роботи у Збоїщах, що полягатимуть у розміщенні та демаркації меж могил, де також поховані солдати вересня 1939 року", - сказала Шельонг.

Вона висловила надію, що фахівці ІНП Польщі зможуть розпочати роботи на території України вже найближчими тижнями.

Як повідомлялося наприкінці вересня, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Це сталося після візиту до Польщі Володимира Зеленського, під час якого він заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.