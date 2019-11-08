Правозахисники виступили проти приєднання Хорватії до Шенгенської зони

Провідний міжнародний орган з захисту прав людини заявляє, що Хорватія не повинна бути допущена до Шенгенської зони через її поводження з мігрантами, що прибувають у країну з сусідньої Боснії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У своїй доповіді в п'ятницю Human Rights Watch розкритикувала Єврокомісію за те, що минулого місяця вона заявила, що Хорватія готова приєднатися до Шенгенської зони.

Правозахисники стверджують, що "незаконні і насильницькі висилання шукачів притулку і мігрантів з Хорватії повинні позбавити її права на вступ у Шенгенську зону" і що дії Єврокомісії "дають зрозуміти, що серйозні порушення прав людини не є перешкодою для вступу в Шенгенську зону".

Хорватія ще не відреагувала на цю доповідь. Хорватські офіційні особи неодноразово відкидали звинувачення у зловживаннях з боку мігрантів і правозахисних груп.

Нагадаємо, 22 жовтня Європейська комісія офіційно рекомендувала приєднання Хорватії до числа країн-членів Шенгенської зони.