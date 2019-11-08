Правозащитники выступили против присоединения Хорватии к Шенгенской зоне

Ведущий международный орган по защите прав человека заявляет, что Хорватия не должна быть допущена к Шенгенской зоне из-за ее обращения с мигрантами, прибывающими в страну из соседней Боснии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В своем докладе в пятницу Human Rights Watch раскритиковала Еврокомиссию за то, что в прошлом месяце она заявила, что Хорватия готова присоединиться к Шенгенской зоне.

Правозащитники утверждают, что "незаконные и насильственные высылки искателей убежища и мигрантов из Хорватии должны лишить ее права на вступление в Шенгенскую зону" и действия Еврокомиссии "дают понять, что серьезные нарушения прав человека не является препятствием для вступления в Шенгенскую зону".

Хорватия еще не отреагировала на этот доклад. Хорватские официальные лица неоднократно отвергали обвинения в злоупотреблениях со стороны мигрантов и правозащитных групп.

Напомним, 22 октября Европейская комиссия официально рекомендовала присоединить Хорватию к числу стран-членов Шенгенской зоны.