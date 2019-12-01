Папа Римський після "чорної п'ятниці" назвав споживацтво вірусом

Папа Римський Франциск закликав людей протистояти надмірному споживацтву напередодні Різдва, назвавши консюмеризм вірусом, який нападає на віру і ображає потребуючих.

Про це понтифік сказав під час проповіді в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Коли ви живете заради речей, речей ніколи не буває достатньо, жадібність наростає, а інші люди стають перешкодами в цій гонці", - сказав він, засудивши "панування споживацтва".

Папа Франциск виступив із цією заявою у неділю, у проміжку між двома найбільшими днями покупок в році в багатьох країнах, таких як Сполучені Штати – "чорною п'ятницею" і "кіберпонеділком". Цього року онлайн-продажі в США досягли $7,4 млрд у "чорну п'ятницю", що майже на 20% більше, ніж в минулому році.

Папа сказав, що "споживацтво - це вірус, який роз'їдає віру", тому що він змушує людей забувати про "брата, який стукає у ваші двері".

Він закликав людей "протистояти сліпучим вогням споживацтва, які світитимуть скрізь" цього місяця перед Різдвом.

Нагадаємо, у Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходили акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.