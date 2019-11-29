У Франції протести проти "чорної п'ятниці": заблоковані логістичні центри Amazon

У Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Активісти ще у четвер заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж.

Вони склали тюки з соломою і старі холодильники, пральні машини та плити, щоб не пустити десятки вантажівок на величезний майданчик площею 150 000 квадратних метрів, недавно відкриту в цьому місті.

Сьогодні вони продовжують акції протесту і намагаються не пускати співробітників центру на робочі місця. Активісти вважають "Чорну п'ятницю" символом надмірного споживання тому, що, на їхню думку, через великі знижки в цей день люди купують речі, навіть якщо не потребують їх.

🔴[BLOCK FRIDAY]



Le délogement extrêmement violent par les forces de l'ordre des militant.e.s commence.



La police protège encore une fois le mauvais camp, celui de la surproduction, de la surconsommation : destructeur du climat et des emplois 😡😓#BlockFriday pic.twitter.com/PTBGehNGgC — Lyon Climat (@LyonClimat) November 29, 2019

Вони також розвісили плакати із закликом до Amazon зупинити експансію і перевиробництво. На місце протесту була викликана поліція, яка силою відтягувати протестуючих від в'їзду в логістичний центр.

Активісти заявляють, що подібні акції заплановані сьогодні в 17 французьких містах.