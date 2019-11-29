У Франції протести проти "чорної п'ятниці": заблоковані логістичні центри Amazon
У Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.
Активісти ще у четвер заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж.
Вони склали тюки з соломою і старі холодильники, пральні машини та плити, щоб не пустити десятки вантажівок на величезний майданчик площею 150 000 квадратних метрів, недавно відкриту в цьому місті.
Сьогодні вони продовжують акції протесту і намагаються не пускати співробітників центру на робочі місця. Активісти вважають "Чорну п'ятницю" символом надмірного споживання тому, що, на їхню думку, через великі знижки в цей день люди купують речі, навіть якщо не потребують їх.
🔴[BLOCK FRIDAY]— Lyon Climat (@LyonClimat) November 29, 2019
Le délogement extrêmement violent par les forces de l'ordre des militant.e.s commence.
La police protège encore une fois le mauvais camp, celui de la surproduction, de la surconsommation : destructeur du climat et des emplois 😡😓#BlockFriday pic.twitter.com/PTBGehNGgC
Вони також розвісили плакати із закликом до Amazon зупинити експансію і перевиробництво. На місце протесту була викликана поліція, яка силою відтягувати протестуючих від в'їзду в логістичний центр.
Активісти заявляють, що подібні акції заплановані сьогодні в 17 французьких містах.