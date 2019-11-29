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У Франції протести проти "чорної п'ятниці": заблоковані логістичні центри Amazon

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У Франції протести проти "чорної п'ятниці": заблоковані логістичні центри Amazon

П'ятниця, 29 листопада 2019, 11:17

У Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Активісти ще у четвер заблокували доступ до логістичного центру американської компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж.

 

Вони склали тюки з соломою і старі холодильники, пральні машини та плити, щоб не пустити десятки вантажівок на величезний майданчик площею 150 000 квадратних метрів, недавно відкриту в цьому місті.

 

Сьогодні вони продовжують акції протесту і намагаються не пускати співробітників центру на робочі місця. Активісти вважають "Чорну п'ятницю" символом надмірного споживання тому, що, на їхню думку, через великі знижки в цей день люди купують речі, навіть якщо не потребують їх.

Вони також розвісили плакати із закликом до Amazon зупинити експансію і перевиробництво. На місце протесту була викликана поліція, яка силою відтягувати протестуючих від в'їзду в логістичний центр.

Активісти заявляють, що подібні акції заплановані сьогодні в 17 французьких містах.

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Франція
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