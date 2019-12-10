Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Путін не погодився на пропозиції Зеленського щодо нових газових контрактів – Нафтогаз

Переговори Путіна і Зеленського завершилися, зустрічалися делегаціями та віч-на-віч

Газопровід "Північний потік-2" не збудують у визначені терміни

Нормандські переговори закінчилися: внесли зміни до спільного рішення (оновлено)






Нормандський саміт офіційно завершився

Вівторок, 10 грудня 2019, 00:02

Лідери держав-членів "нормандської четвірки" завершили переговори у Парижі.

Про це повідомили кореспонденту "Європейської правди" представники французької сторони.

За їх словами, добігла завершення остання панель – робоча вечеря, яка тривала дві години.

"Вечеря завершилася, спільна пресконференція (чотирьох президентів) розпочнеться за 5-10 хвилин", - повідомили у Єлисейському палаці.

"Європейська правда" слідкуватиме за заявами лідерів та перебігом пресконференції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua