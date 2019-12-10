Нормандський саміт офіційно завершився

Лідери держав-членів "нормандської четвірки" завершили переговори у Парижі. Про це повідомили кореспонденту "Європейської правди" представники французької сторони. За їх словами, добігла завершення остання панель – робоча вечеря, яка тривала дві години. "Вечеря завершилася, спільна пресконференція (чотирьох президентів) розпочнеться за 5-10 хвилин", - повідомили у Єлисейському палаці. "Європейська правда" слідкуватиме за заявами лідерів та перебігом пресконференції.

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