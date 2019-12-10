Нормандський саміт офіційно завершився
Вівторок, 10 грудня 2019, 00:02
Лідери держав-членів "нормандської четвірки" завершили переговори у Парижі.
Про це повідомили кореспонденту "Європейської правди" представники французької сторони.
За їх словами, добігла завершення остання панель – робоча вечеря, яка тривала дві години.
"Вечеря завершилася, спільна пресконференція (чотирьох президентів) розпочнеться за 5-10 хвилин", - повідомили у Єлисейському палаці.
"Європейська правда" слідкуватиме за заявами лідерів та перебігом пресконференції.
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