Нормандский саммит официально завершился
Вторник, 10 декабря 2019, 00:02
Лидеры государств-членов "нормандской четверки" завершили переговоры в Париже.
Об этом сообщили корреспонденту "Европейской правды" представители французской стороны.
По их словам, подошла к завершению последняя панель переговоров - рабочий ужин, который длился два часа.
"Ужин закончился, совместная пресс-конференция (четырех президентов) начнется за 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.
"Европейская правда" будет следить за заявлениями лидеров и ходом пресс-конференции.
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