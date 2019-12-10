Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Путин не согласился на предложения Зеленского по новым газовым контрактам – Нафтогаз

Газопровод "Северный поток-2" не построят в определенные сроки

Нормандские переговоры закончились: внесли изменения в общее решение (обновлено)

"Нормандский саммит" поработает до ночи; к прессе выйдут после встречи Зеленского и Путина






Нормандский саммит официально завершился

Вторник, 10 декабря 2019, 00:02

Лидеры государств-членов "нормандской четверки" завершили переговоры в Париже.

Об этом сообщили корреспонденту "Европейской правды" представители французской стороны.

По их словам, подошла к завершению последняя панель переговоров - рабочий ужин, который длился два часа.

"Ужин закончился, совместная пресс-конференция (четырех президентов) начнется за 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.

"Европейская правда" будет следить за заявлениями лидеров и ходом пресс-конференции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua