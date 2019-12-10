Північна Македонія вирішила проігнорувати критику "Венеціанки" щодо мовного закону

Уряд Північної Македонії вирішив відмовитися від обіцянки переглянути мовний закону у відповідь на рекомендації Венеціанської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

У вихідні дні етнічні албанські партії, які входять до урядової коаліції, розкритикували рекомендації Венеціанської комісії відмовитися від деяких положень закону, що стосуються двомовності.

"Ми не будемо наївними, щоб дозволити відкрити деякі питання, які можуть нас розділити", - заявив у неділю прем'єр-міністр Зоран Заєв, коментуючи доповідь Венеціанської комісії.

Днем раніше Заєв говорив, що уряд виконає рекомендації комісії.

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Зміна мовного закону "практично поверне нас до часів до 2001 року", попередив віцепрем'єр, що відповідає за європейські питання, Буджар Османі.

Він мав на увазі часи, що передували збройному конфлікту 2001 року між етнічними албанськими повстанцями і силами безпеки, який завершився в тому ж році підписанням Охридської мирної угоди.

В результаті мирної угоди повстанці роззброїлися, а їхні колишні лідери сформували нині правлячий демократичний союз за інтеграцію. Натомість албанська громада, що становить близько чверті населення, отримала ширші права.

Закон про мову, прийнятий у березні 2018 року, розглядався як останнє юридичне положення, що випливає з Охридської угоди.

Але у своєму висновку щодо закону, опублікованому в минулу п'ятницю, Венеціанська комісія заявила, що деякі положення зайшли занадто далеко і їх буде важко реалізувати. "Новий закон значно розширює використання албанської мови і багато в чому виходить за рамки європейських стандартів", - йдеться у висновку.

Закон був прийнятий, незважаючи на сильне несхвалення тодішнього президента Георгія Іванова, який наклав на нього вето, і опозиційної правої партії ВМРО ДПМНЕ. Вони наполягали на тому, що закон був неконституційним.