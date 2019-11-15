Прем'єр Північної Македонії пояснив активізацію співпраці з РФ

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв на економічному форумі Росія-Північна Македонія у Скоп'є 14 листопада заявив, що ця подія та перезапуск міжурядової комісії з питань торгівлі з Росією не означає, що його країна шукає альтернативу євроатлантичній інтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Це не меседж. Ми працюємо над вдосконаленням наших стандартів. Ми робимо все, щоб принести користь нашим людям", - сказав Заєв на запитання журналістів про те, чи це реакція Скоп'є після того, як Європейська рада минулого місяця відмовилася визначити дату початку переговорів щодо вступу Північної Македонії країни до ЄС.

"Немає альтернативи ЄС та НАТО", - сказав Заєв, додавши, що в той же час країна має покращити економічні зв'язки з такими країнами, як Росія та Китай, а також з країнами Азії та Близького Сходу, де є багато невикористаного потенціалу.

Заєв також заявив, що Північна Македонія, як і сусідня Сербія, не має наміру приєднуватися до економічних санкцій ЄС проти Росії, які Брюссель запровадив через анексію українського Кримі та розв'язану Москвою війну на сході України.

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У четвер Заєв виступив на форумі та прийняв російську делегацію на чолі із заступником міністра промисловості та торгівлі Росії Алексеєм Груздевим.

Форум, перший після п'ятирічної паузи, продовжується у п’ятницю в місті Охрід у північній частині Македонії засіданням спільної міжурядової комісії.

Політичні відносини між двома країнами зазнали краху через причетність Росії до політичної кризи Північної Македонії.

Учасники форуму в четвер погодилися розширити співпрацю в галузі сільського господарства, енергетики та транспорту, а також вивчити інші сфери.

Виступаючи на форумі, Заєв сказав, що туризм і сільське господарство, зокрема, пропонують нові можливості для посилення співпраці.

Він закликав російські компанії інвестувати в поточний процес розбудови газопроводів та розподільних систем природного газу на всій території країни.