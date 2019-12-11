Туреччина пригрозила вигнати США з авіабази Інджирлік у разі санкцій за С-400

Туреччина розгляне можливість видворення США з військової авіабази Інджирлік, якщо Вашингтон накладе санкції на Анкару.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє "Європейська правда" за посиланням на Daily Sabah.

Чавушоглу підкреслив, що Туреччина розгляне всі варіанти, якщо США введуть санкції у відповідь на купівлю російських систем протиракетної оборони С-400.

"Якщо США введуть санкції проти Туреччини, то на порядок денний може вийти питання по базах Інджирлік і Кюреджик", - сказав він.

Зазначивши, що С-400 - це не наступальна, а оборонна система, Чавушоглу сказав, що Росія може надати альтернативу для літаків F-35, якщо США не зможуть продати їх Туреччині.

Після того як її тривалі зусилля з купівлі американських ракет Patriot зазнали невдачі, Туреччина придбала дві батареї російських зенітних ракетних комплексів С-400 в рамках угоди на суму 2,5 мільярда доларів, підписаної в грудні 2017 року.

Угода викликала напруженість між Анкарою і Вашингтоном, який погрожував санкціями щодо Туреччини. Президент США Дональд Трамп, однак, заявив, що не розглядає питання про каральні заходи.

США в кінцевому підсумку відсторонили Туреччину від своєї програми винищувачів F-35 stealth, в якій Туреччина є великим виробником і покупцем.

Вашингтон стверджує, що С-400 несумісні з системами НАТО.

Туреччина, однак, наполягає, що С-400 не будуть інтегровані в системи НАТО і не становлять загрози для Альянсу.