Турция пригрозила выгнать США с авиабазы Инджирлик в случае санкций за С-400

Турция рассмотрит возможность выдворения США из военной авиабазы Инджирлик, если Вашингтон наложит санкции на Анкару.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция рассмотрит все варианты, если США введут санкции в ответ на поставку российских систем противоракетной обороны С-400.

"Если США введут санкции против Турции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик", - сказал он.

Отметив, что С-400 - это не наступательная, а оборонительная система, Чавушоглу сказал, что Россия может предоставить альтернативу для самолетов F-35, если США не смогут продать их в Турции.

После того как ее долгие усилия по покупке американских ракет Patriot потерпели неудачу, Турция приобрела две батареи российских зенитных ракетных комплексов С-400 в рамках соглашения на сумму 2,5 миллиарда долларов, подписанного в декабре 2017 года.

Соглашение вызвало напряженность между Анкарой и Вашингтоном, который угрожал санкциями в отношении Турции. Президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что не рассматривает вопрос о карательных мерах.

США в конечном итоге отстранили Турцию от своей программы истребителей F-35 stealth, в которой Турция является крупным производителем и покупателем.

Вашингтон утверждает, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Турция, однако, настаивает, что С-400 не будут интегрированы в систему НАТО и не представляют угрозы для Альянса.