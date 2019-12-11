США ввели санкції проти найбільшої судноплавної компанії Ірану та авіакомпанії

Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти найбільшої судноплавної компанії та авіакомпанії Ірану через їхню причетність до перевезення зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Мінфіну США.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на Ісламську Республіканську Іранську судноплавну компанію, яка звинувачується в контрабанді зброї в Ємен від імені Корпусу вартових Ісламської революції.

Управління заявило, що США минулого місяця захопили зброю на невеликому човні, який, як вважається, прямував до повстанців хуситів.

Також повідомляється, що авіакомпанія Mahan Air надала допомогу Корпусу вартових Ісламської революції, а також "перемістила зброю та персонал для "Хезболли" та режиму Башара Асада в Сирії.

"Іранський режим використовує свою авіаційну і судноплавну промисловість для постачання регіональних терористичних і бойових груп озброєнням, безпосередньо сприяючи руйнівним гуманітарним кризам в Сирії та Ємені", - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.