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Під парламентом Грузії затримали 12 протестувальників

Четвер, 12 грудня 2019, 08:53

Біля парламенту Грузії між учасниками акції протесту та правоохоронцями сталися зіткнення, внаслідок яких затримали 12 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Поліція, зокрема, зажадала, щоб демонстранти звільнили проїжджу частину дороги та не блокували в'їзди до парламенту, що призвело до сутички.

 

Протестувальники стверджують, що мають намір перешкоджати майбутнього голосуванню парламенту за кандидатів до Верховного суду.

 

"Під час мітингу біля будівлі парламенту поліція затримала 12 осіб за адміністративні правопорушення. Ці особи затримані за порушення, передбачені статтями 173 (непокора правоохоронців) та 166 (дрібне хуліганство)", - заявили в МВС.

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Грузія
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