У парламента Грузии задержали 12 протестующих

У парламента Грузии между участниками акции протеста и правоохранителями произошли столкновения, в результате которых были задержаны 12 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

Полиция, в частности, потребовала, чтобы демонстранты освободили проезжую часть дороги и не блокировали въезды в парламент, что привело к столкновению.

Протестующие утверждают, что намерены препятствовать будущему голосованию парламента за кандидатов в Верховный суд.

"Во время митинга у здания парламента полиция задержала 12 человек за административные правонарушения. Эти лица задержаны за нарушения, предусмотренные статьями 173 (неповиновение правоохранителям) и 166 (мелкое хулиганство)", - заявили в МВД.