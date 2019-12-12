Британія після виходу з ЄС запровадить нову міграційну політику - депутат

Велика Британія після виходу зі складу Європейського союзу запровадить принципово нову міграційну політику.

Про це розповів один зі старожилів британської Палати громад, "головний по Україні" в британському парламенті Джон Віттінгдейл в інтерв’ю "Європейській правді".

"Лондон запровадить принципово нову міграційну політику, за якою ми будемо оцінювати заявки на проживання у Британії на підставі того, чи потрібен нам фахівець і конкретними вміннями. І ця оцінка буде проходити за рівними критеріями для всіх іноземців – чи йдеться про француза чи про українця, чи китайця тощо", - сказав Віттінгдейл.

Він пояснив, що в останні роки перед Brexit-референдумом британський уряд намагався зменшити притік мігрантів до Британії і з’ясував, що не може цього зробити, оскільки ледь не половина мігрантів – громадяни східних держав ЄС.

"Як член Євросоюзу, ми не можемо обмежити їхнє право на вільне пересування! Наш вихід з ЄС автоматично вирішує цю проблему. Ті європейці, хто вже приїхали до Британії – матимуть право лишитися. Нікого не будуть змушувати їхати геть, якщо людина вже живе у Британії, але нового притоку не буде", - сказав депутат.