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Британия после выхода из ЕС введет новую миграционную политику - депутат

Четверг, 12 декабря 2019, 19:17

Великобритания после выхода из состава Европейского союза введет принципиально новую миграционную политику.

Об этом рассказал один из старожилов британской Палаты общин, "главный по Украине" в британском парламенте Джон Виттингдейл в интервью "Европейской правде".

"Лондон введет принципиально новую миграционную политику, по которой мы будем оценивать заявки на проживание в Великобритании на основании того, нужен ли нам специалист и конкретные умения. И эта оценка будет проходить по равным критериями для всех иностранцев - идет ли речь о французе или об украинце, или китайцк и т.д. ", - сказал Виттингдейл.

Он пояснил, что в последние годы перед Brexit-референдумом британское правительство пыталось уменьшить приток мигрантов и выяснило, что не может этого сделать, так как почти половина мигрантов - граждане восточных стран ЕС.

"Как член Евросоюза, мы не можем ограничить их право на свободное передвижение! Наш выход из ЕС автоматически решает эту проблему. Те европейцы которые уже приехали в Британию - будут иметь право остаться. Никого не будут заставлять уезжать, если человек уже живет в Британии, но нового притока не будет", - сказал депутат.

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Brexit Великобритания
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