Перед візитом Зеленського до Алієва Україна видала Баку азербайджанського активіста

Україна депортувала до Азербайджану опозиційного азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі Державної міграційної служби Азербайджану.

"Громадянин Азербайджанської Республіки Ісаєв Ельвін Ільтихам оглу, 1980 року народження, 12 грудня 2019 року був депортований з України в Азербайджан за порушення міграційного законодавства України" - йдеться у повідомленні.

Як додали у відомстві, на підставі рішення Насиминського районного суду від 22 серпня 2019 року про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, 14 грудня Ельвін Ісаєв поміщений в слідчий ізолятор №1 Пенітенціарної служби Азербайджану.

Раніше кілька українських ЗМІ повідомили про загадкове зникнення блогера у Києві.

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Як повідомило видання ZMINA, 39-річного блогера і політактивіста останній раз бачили біля будинку по просп. Палладіна у Святошинському районі Києва, де він жив у знайомих.

Ісаєв приїхав до Києва в кінці вересня 2019 року із Російської Федерації, де проживав тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція раптово затримала Ісаєва. Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданим" і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції в Азербайджан. 11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав до України.

Ісаєв гостро критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані. При цьому сам блогер не є проукраїнським активістом.

Варто зазначити, що в найближчі тижні очікується візит президента Володимира Зеленскього до Азербайджану.

Нагадаємо, це не перший випадок переслідування опозиційних активістів за межами Азербайджену. Так, у травні 2017 року у Тбілісі зник азербайджанський журналіст Афган Мухтарли. Пізніше він знайшовся в Азербайджані, у січні 2018 журналіста засудили до шести років ув’язнення. У жовтні 2017 року він був нагороджений журналістською премією імені Павла Шеремета, премію тоді отримала його дружина.