Перед визитом Зеленского к Алиеву Украина выдала Баку азербайджанского активиста

Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного азербайджанского блогера Эльвина Исаева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Государственной миграционной службы Азербайджана.

"Гражданин Азербайджанской Республики Эльвин Исаев Ильтихам оглу, 1980 года рождения, 12 декабря 2019 года был депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, на основании решения Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 14 декабря Эльвин Исаев помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Азербайджана.

Ранее несколько украинских СМИ сообщили о загадочном исчезновении блогера в Киеве.

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Как сообщило издание ZMINA, 39-летнего блогера и политактивиста последний раз видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

Исаев приехал в Киев в конце сентября 2019 года с Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева. После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан. 11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджана. После этого активист выехал в Украину.

Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. При этом сам блогер не является проукраинским активистом.

Стоит отметить, что в ближайшие недели ожидается визит президента Владимира Зеленского в Азербайджан.

Напомним, это не первый случай преследования оппозиционных активистов за пределами Азербайджана. Так, в мае 2017 года в Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарли. Позже он нашелся в Азербайджане, в январе 2018 журналиста приговорили к шести годам заключения. В октябре 2017 года он был награжден журналистской премией имени Павла Шеремета, премию тогда получила его жена.