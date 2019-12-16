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"Продавчиня на чолі уряду": глава МВС Естонії образив фінську прем'єрку

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"Продавчиня на чолі уряду": глава МВС Естонії образив фінську прем'єрку

Понеділок, 16 грудня 2019, 12:19

Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме публічно образив нового прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Хельме в неділю провів паралель зі словами Володимира Леніна і дозволив собі порівняти Марін з продавчинею, яка стала прем'єр-міністром, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами та неуками.

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При цьому він висловив сумнів, що новий уряд Фінляндії зможе відстоювати національні інтереси країни.

"Від того, що сталося в Фінляндії, просто волосся дибки стає. Ми бачимо, як продавчиня піднялася до прем'єр-міністра, а також як деякі інші вуличні активісти та неосвічені люди вибилися в члени уряду", - сказав Хельме.

У відповідь Марін написала в Twitter, що дуже пишається Фінляндією, де "дитина з бідної сім'ї може здобути освіту і добитися успіху в житті. І правда, продавчиня з магазину може в підсумку стати навіть прем'єр-міністром".

Сьогодні Хельме заявив, що його різкі фрази на адресу нового прем'єра Фінляндії не є висловленням думки уряду Естонії.

"Даючи оцінку лівому уряду Фінляндії, я висловлював думку не уряду Естонії, а висловлював лише свою особисту позицію і думки, що випливають зі світогляду нашої партії", - йдеться в поширеному Хельме повідомленні.

Опозиційна Партія реформ заявила, що ініціює вотум недовіри міністру в парламенті, якщо прем'єр-міністр Юрі Ратас не прийме рішення звільнити Хельме.

Ратас закликав Хельме "шанобливо ставитися до фінських колег". Слова глави МВС засудили міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, колишній президент Тоомас Хендрік Ільвес і інші естонські політики.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у понеділок подзвонила фінському колезі Саулі Ніїністьо і вибачилася за слова Хельме.

"На прохання президента Кальюлайд, президент Нііністьо передав вибачення прем'єр-міністру Фінляндії Санні Марін та уряду", - йдеться у заяві на сайті президента Фінляндії.

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Фінляндія Естонія
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