"Продавчиня на чолі уряду": глава МВС Естонії образив фінську прем'єрку

Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме публічно образив нового прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Хельме в неділю провів паралель зі словами Володимира Леніна і дозволив собі порівняти Марін з продавчинею, яка стала прем'єр-міністром, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами та неуками.

При цьому він висловив сумнів, що новий уряд Фінляндії зможе відстоювати національні інтереси країни.

"Від того, що сталося в Фінляндії, просто волосся дибки стає. Ми бачимо, як продавчиня піднялася до прем'єр-міністра, а також як деякі інші вуличні активісти та неосвічені люди вибилися в члени уряду", - сказав Хельме.

У відповідь Марін написала в Twitter, що дуже пишається Фінляндією, де "дитина з бідної сім'ї може здобути освіту і добитися успіху в житті. І правда, продавчиня з магазину може в підсумку стати навіть прем'єр-міністром".

Olen tavattoman ylpeä Suomesta. Täällä köyhän perheen lapsi voi kouluttautua pitkälle ja yltää elämässään moneen. Kaupan kassasta voi tulla vaikka pääministeri. Ilman duunareita ei Suomi selviäisi. Arvostan jokaisen työntekijän, ammatinharjoittajan ja yrittäjän työtä korkealle! — Sanna Marin (@MarinSanna) December 15, 2019

Сьогодні Хельме заявив, що його різкі фрази на адресу нового прем'єра Фінляндії не є висловленням думки уряду Естонії.

"Даючи оцінку лівому уряду Фінляндії, я висловлював думку не уряду Естонії, а висловлював лише свою особисту позицію і думки, що випливають зі світогляду нашої партії", - йдеться в поширеному Хельме повідомленні.

Опозиційна Партія реформ заявила, що ініціює вотум недовіри міністру в парламенті, якщо прем'єр-міністр Юрі Ратас не прийме рішення звільнити Хельме.

Ратас закликав Хельме "шанобливо ставитися до фінських колег". Слова глави МВС засудили міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, колишній президент Тоомас Хендрік Ільвес і інші естонські політики.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у понеділок подзвонила фінському колезі Саулі Ніїністьо і вибачилася за слова Хельме.

"На прохання президента Кальюлайд, президент Нііністьо передав вибачення прем'єр-міністру Фінляндії Санні Марін та уряду", - йдеться у заяві на сайті президента Фінляндії.