"Продавщица во главе правительства": глава МВД Эстонии оскорбил финского премьера

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Хельме в воскресенье провел параллель со словами Владимира Ленина и позволил себе сравнить Марин с продавщицей, которая стала премьер-министром, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами.

При этом он выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстаивать национальные интересы страны.

"От того, что произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают. Мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и невежественные люди выбились в члены правительства", - сказал Хельме.

В ответ Марин написала в Twitter, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни. И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром".

Olen tavattoman ylpeä Suomesta. Täällä köyhän perheen lapsi voi kouluttautua pitkälle ja yltää elämässään moneen. Kaupan kassasta voi tulla vaikka pääministeri. Ilman duunareita ei Suomi selviäisi. Arvostan jokaisen työntekijän, ammatinharjoittajan ja yrittäjän työtä korkealle! — Sanna Marin (@MarinSanna) December 15, 2019

Сегодня Хельме заявил, что его резкие фразы в адрес нового премьера Финляндии не выражают мнение правительства Эстонии.

"Давая оценку левому правительству Финляндии, я высказывал мнение не правительства Эстонии, а только свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии", - говорится в распространенном Хельме сообщении.

Оппозиционная Партия реформ заявила, что инициирует вотум недоверия министру в парламенте, если премьер-министр Юри Ратас не примет решение уволить Хельме.

Ратас призвал Хельме "уважительно относиться к финским коллегам". Слова главы МВД осудили министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и другие эстонские политики.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник позвонила финскому коллеге Саули Ниинистьо и извинилась за слова Хельме.

"По просьбе президента Кальюлайд, президент Ниинистьо передал извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству", - говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.