Білоруський "майор Мельниченко": експравоохоронець розповів про вбивства опонентів Лукашенка

Колишній офіцер Спеціального загону швидкого реагування МВС Білорусі Юрій Гаравський, попросивши офіційного притулку у ЄС, заявив про свою участь у позасудових вбивствах білоруських опозиційних політиків у 1999-2003 роках.

Інтерв’ю з ним взяв портал Deutsche Welle.

Цей підрозділ вже давно отримав назву "ескадрону смерті" (по аналогії із аналогічними загонами у Чілі часів диктатури Піночета), а її керівника підполковника Дмітрія Павліченко звинувачували в організації політичних вбивств у спеціальній доповіді ПАРЄ.

Юрій Гаравський, який служив у СЗШР в чині майора, офіційно підтвердив участь у вбивствах ексміінстра внутрішніх справ Юрія Захаренко, екс-голови Центрвиборчкому Віктора Гончара та опозиційного бізнесмена Анатолія Красовського. Ці вбивства були скоєні бійцями загону під час виконання службових обов'язків після отримання офіційного наказу.

Також він не виключає вбивство загоном журналіста Дмітрія Завадського, відзначивши, що в день його зникнення бійці загону були раптом відкликані з вихідного.

Після виходу з служби Гаравський покинув силові структури, працював на підприємстві з виготовлення меблів, однак відчував стеження за собою. Він декілька разів намагався передати ЗМІ інформацію про смерть опозиційних політиків, після чого з ним трапилася дорожня аварія, яку він трактує як замах.

Після цього Гаравський прийняв рішення отримати статус біженця в одній з країн ЄС. Назву країни, в якій він знаходиться, ексміліціонер так і не назвав.