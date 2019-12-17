Країни Балтії і Польща створять е-систему для вантажоперевезень

Естонія, Литва, Латвія і Польща працюють над створенням прототипа системи, що дозволить перенести вантажну документацію з паперового носія в електронне середовище.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.ee.

Зараз вантаж транспортують з паперовою документацією. Мета пілотного проєкту — зробити інформацію про вантажі доступною в будь-який момент, а також забезпечити можливість стежити за нею в реальному часі.

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Станом на сьогодні між державами і підприємствами укладено угоду, що дозволяє зробити інформацію про вантажі загальнодоступною.

"Якби інформація, яка зараз є лише на паперовому носії, була доступна в електронному середовищі, то це, наприклад, полегшило б роботу поліції, прикордонників або інших контрольних органів. Зараз вони час від часу зупиняють вантажні автомобілі на дорозі, щоб з'ясувати, що це за вантаж, куди він вирушає і від кого", - пояснила головний спеціаліст відділу розвитку транспорту Міністерства економіки та комунікацій Ева Кілларі.

Електронна система може зробити доставку вантажів швидшою, оскільки контролюючі органи більше не будуть проводити раптові перевірки машин під час доставки.

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Прототип електронного середовища для обміну документацією протягом усього логістичного ланцюга буде створюватися при співробітництві Департаменту поліції і прикордонної охорони, Податково-митного департаменту та інших установ державного сектору.

Пілотний проєкт вартістю 70 тисяч євро планують підготувати до осені наступного року. Фінансує проєкт Рада міністрів Північних країн.