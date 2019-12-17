Страны Балтии и Польша создадут е-систему для грузоперевозок

Эстония, Литва, Латвия и Польша работают над созданием прототипа системы, которая позволит перенести грузовую документацию с бумажного носителя в электронную среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

Сейчас груз транспортируют с бумажной документацией. Цель пилотного проекта - сделать информацию о грузах доступной в любой момент, а также обеспечить возможность следить за ней в реальном времени.

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На сегодня между государствами и предприятиями заключено соглашение, позволяющее сделать информацию о грузах общедоступной.

"Если бы информация, которая сейчас есть только на бумажном носителе, была доступна в электронной среде, то это, например, облегчило бы работу полиции, пограничников или других контрольных органов. Сейчас они время от времени останавливают грузовые автомобили на дороге, чтобы выяснить, что это за груз, куда он отправляется и от кого", - пояснила главный специалист отдела развития транспорта Министерства экономики и коммуникаций Ева Киллари.

Электронная система может сделать доставку грузов быстрее, поскольку контролирующие органы больше не будут проводить внезапные проверки машин во время доставки.

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Прототип электронной среды для обмена документацией на протяжении всей логистической цепи будет создаваться при сотрудничестве Департамента полиции и погранохраны, Налогово-таможенного департамента и других учреждений государственного сектора.

Пилотный проект стоимостью 70 тысяч евро планируют подготовить к осени следующего года. Финансирует проект Совет министров Северных стран.