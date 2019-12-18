У Нідерландах фермери і будівельники протестують проти політики скорочення викидів

У Нідерландах фермери та будівельники рано-вранці в середу створили хаос на дорогах країни, протестуючи проти політики уряду, спрямованої на скорочення забруднення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Протести почалися на наступний день після того, як нідерландські сенатори схвалили закон про скорочення викидів оксиду азоту. Заходи включають заміну кормів, якими фермери годують домашню худобу, і розширення добровільної схеми скупки свиноферм.

Нове законодавство, яке вже було схвалено нижньою палатою парламенту, також знижує максимальну швидкість на автомагістралях Нідерландів з 130 км/год до 100 км/год.

Дорожні служби попередили пасажирів, що ранкові години пік будуть більш жвавими, ніж зазвичай, а поліція виписала штрафи деяким фермерам через виведення тракторів на шосе, що призвело до блокування доріг.

Учасник протесту Якко ван ден Берг сказав, що акція спрямована на те, щоб показати, що будівельники готові вжити заходів для захисту своїх засобів до існування, яким, за їх словами, загрожують заходи щодо скорочення забруднення.

"Ми наближаємося до Різдва, і є компанії, які не доживуть до Різдва" – зазначив він.

Багато будівельних проєктів були зупинені раніше в цьому році після постанови суду, що політика уряду щодо надання дозволів на будівництво порушує європейські закони щодо забруднення довкілля.