В Нидерландах фермеры и строители протестуют против политики сокращения выбросов

В Нидерландах фермеры и строители рано утром в среду создали хаос на дорогах, протестуя против политики правительства, направленной на сокращение загрязнения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Протесты начались на следующий день после того, как голландские сенаторы одобрили закон о сокращении выбросов оксида азота. Меры включают замену кормов, которыми фермеры кормят домашний скот, и расширение добровольной схемы скупки свиноферм.

Новое законодательство, которое уже было одобрено нижней палатой парламента, также снижает максимально дозволенную скорость на автомагистралях Нидерландов с 130 км/ч до 100 км/ч.

Дорожные службы предупредили пассажиров, что утренние часы пик будут более напряженными, чем обычно, а полиция выписала штрафы некоторым фермерам за выезд тракторов на шоссе, что привело к блокированию дорог.

Участник протеста Якко ван ден Берг сказал, что акция направлена ​​на то, чтобы показать, что строители готовы принять меры для защиты своих средств к существованию, которым, по их словам, угрожают меры по сокращению загрязнения.

"Мы приближаемся к Рождеству, и есть компании, которые до Рождества не доживут", - отметил он.

Многие строительные проекты были остановлены ранее в этом году после постановления суда, что политика правительства по предоставлению разрешений на строительство нарушает европейские законы о загрязнении окружающей среды.