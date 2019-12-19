Вибори президента Хорватії: опитування показало фаворита

Чинна президентка Хорватії Колінда Грабар-Кітарович має високі шанси перемогти у першому турі президентських виборів з 29% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опитування Politico.

Головним суперником Грабар-Кітарович на виборах 22 грудня стане кандидат від соціал-демократів, колишній прем'єр-міністр Зоран Міланович, який, за даними опитування, проходить в другий тур разом з чинною головою держави.

Мирослав Скоро, популярний співак, який сприймається кандидатом від правих націоналістичних консерваторів, посідає третє місце із 23%, а колишній суддя Міслав Колакушич отримав 11%.

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Якщо ніхто не виграє в першому турі, другий тур відбудеться 5 січня 2020 року.

Результати президентських виборів також будуть ознакою настроїв серед виборців перед парламентськими виборами, які мають відбутися наприкінці 2020 року.

П’ять років тому Грабар-Кітарович програла перший тур своєму попереднику Іво Йосиповичу на 20 тисяч голосів, але врешті виграла у другому турі з перевагою в 30 тисяч голосів.