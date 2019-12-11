Суд ЄС не повинен втручатися в суперечку Хорватії й Словенії щодо кордону - адвокат

Встановлення кордону між Словенією та Хорватією не є питанням, щодо якого суди ЄС повинні приймати рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій 11 грудня думці генерального адвоката Суду ЄС.

Словенія стверджувала, що, не виконуючи рішення арбітражного суду в Гаазі від 2017 року щодо сухопутного та морського кордону між Хорватією та Словенією, Загреб порушив законодавство ЄС і може бути притягнений до суду за законодавством ЄС.

"Визначення цієї межі за своєю суттю є питанням міжнародного публічного права, стосовно якого Суд не має юрисдикції", - сказав генеральний адвокат Прііт Пікаме у своїй думці в середу, яка не має зобов'язувальної сили. Фактично він погодився з аргументами Хорватії.

Сам суд, найімовірніше, ухвалить рішення за два-чотири місяці. Він, як правило, дотримується думки генеральних адвокатів.

2009 року Хорватія та Словенія домовилися покластися на міжнародний арбітраж, щоб вирішити суперечку щодо клаптика землі та морського кордону на північній Адріатиці та розблокувати переговори про приєднання Хорватії до ЄС.

Згідно з рішенням арбітражного суду в Гаазі, Словенії відійшли три чверті площі Піранської затоки, також вона отримала право вільного проходу до міжнародних вод через хорватські територіальні води в Адріатичному морі. Також згідно з рішенням арбітражного суду, чотири села мають перейти до Хорватії.

Але Хорватія вийшла з арбітражного процесу після того, як ЗМІ повідомили, що між словенським суддею в спеціальному арбітражному суді та словенським представником відбулися таємні розмови.

У березні торік Словенія передала Єврокомісії лист, в якому виклала суть своїх претензій до Хорватії через невиконання нею рішення арбітражу щодо кордону.