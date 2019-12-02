У Польщі тисячі людей вийшли на акції на захист незалежності суддів

У багатьох містах Польщі в неділю відбулися демонстрації на захист незалежності суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Як заявила учасниця акції протесту у Варшаві Дорота Заблудовська з Асоціації польських суддів "Iustitia", прямим поштовхом до організації маніфестації "стало те, що сталося з суддею Ющишиним".

"Цей суддя, виконуючи вирок Суду ЄС, зажадав від канцелярії Сейму лист на підтримку кандидатів у Національну раду судів, за що на нього чекали репресії. Це одні з багатьох репресій, з якими зіткнулися судні, і ми стверджуємо, що вирок Суду ЄС настільки важливий, що всі повинні його поважати, так само як і рішення польських судів, і тому сьогодні ми тут", - підкреслила вона.

Присутній під час маніфестації в столиці суддя Павел Ющишин заявив, що суддям не слід боятися. "Ми не можемо піддаватися тиску, тому що без вільних судів немає вільних громадян і законослухняної Польщі", - підкреслив він . "Я вважаю, що істина і чесність в кінцевому підсумку переможуть. Влада приходить і йде, тому варто бути порядним", - додав він.

Демонстрації відбулися у низці польських міст, зокрема, у Кракові, Познані, Гданську, Лодзі, Любліні, Катовіце, Ченстохові, Бидгощі, Вроцлаві, Щецині.

Правляча партія "Право і справедливість" здійснила широкомасштабні зміни в судовій системі країни.

Єврокомісія вже розкритикувала ці зміни.

Однак уряд стверджує, що зміни необхідні для боротьби з корупцією і перегляду судової системи, яка, за твердженням влади, перебуває під впливом комуністичних схем.