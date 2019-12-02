В Польше тысячи людей вышли на акции в защиту независимости судей

Во многих городах Польши в воскресенье прошли демонстрации в защиту независимости судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Как заявила участница акции протеста в Варшаве Дорота Заблудовска из Ассоциации польских судей "Justitia", прямым толчком к организации манифестации стало то, что произошло с судьей Ющишиным".

"Этот судья, исполняя приговор суда ЕС, потребовал от канцелярии Сейма письмо в поддержку кандидатов в Национальный совет судов, за что его ждали репрессии. Это одни из многих репрессий, с которыми столкнулись судне, и мы утверждаем, что приговор Суда ЕС настолько важный, что все должны его уважать, так же как и решения польских судов, и поэтому сегодня мы здесь", - подчеркнула она.

Присутствовавший во время манифестации в столице судья Павел Ющишин заявил, что судьям не следует бояться. "Мы не можем поддаваться давлению, потому что без свободных судов нет свободных граждан и законопослушной Польши", - подчеркнул он . "Я считаю, что истина и честность в конечном итоге победят. Власть приходит и уходит, поэтому стоит быть порядочным", - добавил он.

Демонстрации прошли в ряде польских городов, в частности, в Кракове, Познани, Гданьске, Лодзи, Люблине, Катовице, Ченстохове, Быдгоще, Вроцлаве, Щецине.

Правящая партия "Право и справедливость" осуществила широкомасштабные изменения в судебной системе страны.

Еврокомиссия уже раскритиковала эти изменения.

Однако правительство утверждает, что изменения необходимы для борьбы с коррупцией и пересмотра судебной системы, которая, по утверждению властей, находится под влиянием коммунистических схем.