Глава МЗС Фінляндії намагався перевезти в країну дітей бойовиків з Сирії – ЗМІ
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто намагався натиснути на співробітника свого відомства, щоб той вивіз дітей бойовиків з Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Ilta Sanomat.
Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто намагався натиснути на чиновника МЗС і змусити його консульським рейсом вивезти дітей бойовиків "Ісламської держави" з сирійського табору біженців Аль-Хол у Фінляндію. Йшлося про дітей, які мають фінське громадянство.
Згідно з отриманою газетою інформацією, в МЗС була розроблена операція "Ворон", метою якої було повернути фінських дітей, що знаходяться в Сирії, до Фінляндії восени цього року без матерів.
Співробітник МЗС відмовився виконати прохання Хаавісто. Згідно з джерелами видання, це призвело до того, що через пару тижнів чиновник був зміщений зі свого поста.
Хаавісто в інтерв'ю виданню заперечував тиск на чиновника.