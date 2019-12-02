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Глава МЗС Фінляндії намагався перевезти в країну дітей бойовиків з Сирії – ЗМІ

Понеділок, 2 грудня 2019, 11:29

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто намагався натиснути на співробітника свого відомства, щоб той вивіз дітей бойовиків з Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Ilta Sanomat.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто намагався натиснути на чиновника МЗС і змусити його консульським рейсом вивезти дітей бойовиків "Ісламської держави" з сирійського табору біженців Аль-Хол у Фінляндію. Йшлося про дітей, які мають фінське громадянство.

Згідно з отриманою газетою інформацією, в МЗС була розроблена операція "Ворон", метою якої було повернути фінських дітей, що знаходяться в Сирії, до Фінляндії восени цього року без матерів.

Співробітник МЗС відмовився виконати прохання Хаавісто. Згідно з джерелами видання, це призвело до того, що через пару тижнів чиновник був зміщений зі свого поста.

Хаавісто в інтерв'ю виданню заперечував тиск на чиновника.

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Фінляндія
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