Глава МИД Финляндии пытался перевезти в страну детей боевиков из Сирии – СМИ

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто пытался надавить на сотрудника своего ведомства, чтобы тот вывез детей боевиков из Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Ilta Sanomat.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто пытался надавить на чиновника МИД и заставить его консульским рейсом вывезти детей боевиков "Исламского государства" из сирийского лагеря беженцев Аль-Холл в Финляндию. Речь шла о детях, имеющих финское гражданство.

Согласно полученной газетой информации, в МИД была разработана операция "Ворон", целью которой было вернуть финских детей, находящихся в Сирии, в Финляндию осенью этого года без матерей.

Сотрудник МИД отказался выполнить просьбу Хаависто. Согласно источникам издания, это привело к тому, что через пару недель чиновник был смещен со своего поста.

Хаависто в интервью изданию отрицал давление на чиновника.