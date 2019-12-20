В Єврокомісії оцінили результати тристоронніх газових переговорів у Берліні

Домовленості, досягнуті на тристоронніх газових переговорах у Берліні, включають об’єми газового транзиту, тарифи і питання вирішення арбітражних спорів між Україною та РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Тім МакФі на брифінгу у Брюсселі.

"Ми вважаємо, що це дуже хороші і позитивні новини для Європи і для наших партнерів у цих переговорах. Досягнута вчора угода включає ключові домовленості, необхідні для продовження транспортування російського газу через Україну до Європи з 1 січня", - сказав МакФі.

"Тепер угода буде оцінена на політичному рівні у Росії та Україні і Єврокоміся очікує, що вона буде затверджена якомога швидше", - додав він.

Речник не зміг пояснити, чому переговори продовжаться сьогодні в Мінську, а не в Берліні. "Але я можу запевнити, що віцепрезидент Марош Шефчович залишається на зв’язку з обома сторонами", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія братиме участь у переговорах в режимі онлайн.

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні відбувся черговий раунд тристоронніх газових переговорів, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу.

Як відомо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року, проте домовленостей щодо нової угоди досі не досягнуто.

Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.