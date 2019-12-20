Єврокомісія, Україна і РФ досягли принципової угоди щодо транзиту газу

На тристоронніх переговорах щодо транзиту газу Єврокомісія-Україна-РФ вдалося домовитися щодо основних принципів майбутньої угоди, але перемовини продовжаться.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У нас є принципова угода", - написав у Twitter віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович після переговорів у Берліні.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що "напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні".

"Після цього питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях. Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

У "Газпромі" заявили, що переговори щодо газу з Україною продовжаться в п'ятницю в Мінську, повідомляє Інтерфакс.

"Переговори не технічні. Рівень високий. Від "Газпрому" - глава компанії Олексій Міллер", - сказали в компанії.

Міністр енергетики РФ Олександр Новак після зустрічі у Берліні заявив, що сторони підготували проект протоколу, детальний протокол, який у високому ступені готовності, який в даний час вимагає узгодження".

Як відомо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року, проте домовленостей щодо нової угоди досі не досягнуто.

Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.