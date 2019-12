Єврокомісія, Україна і РФ досягли принципової угоди щодо транзиту газу

На тристоронніх переговорах щодо транзиту газу Єврокомісія-Україна-РФ вдалося домовитися щодо основних принципів майбутньої угоди, але перемовини продовжаться.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У нас є принципова угода", - написав у Twitter віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович після переговорів у Берліні.

#TrilateralGasTalks: We have an agreement in principle 👉🔴 https://t.co/BYZqXxi9zj pic.twitter.com/CCYLGUW3uH