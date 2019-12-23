Президент Литви звинуватив РФ у постійних спробах переписати історію

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про постійні спроби Росії переписати історію, навівши як приклад заперечення впливу пакту Молотова-Ріббентропа на болісну історію Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Останнім часом Росія всіма силами прагне переписати історію. Один з таких прикладів - заперечення впливу таємних протоколів пакту Молотова-Ріббентропа на болісну історію Європи", - зазначив Науседа.

За його словами, ці таємні угоди нацистської Німеччини і комуністичного Радянського Союзу визначили пізнішу окупацію Балтійських країн.

"Історична пам'ять обумовлює сприйняття майбутнього. Давайте не будемо забувати уроки, які ми зобов'язані вивчити з власної історії та історії Європи. Давайте не будемо допускати заміни правди бутафорськими брехливими вивісками", – заявив президент Литви.

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У п'ятницю в Санкт-Петербурзі на зустрічі з колишніми лідерами країн, які входили до СРСР, президент РФ Владімір Путін критикував нещодавно прийняту Європарламентом резолюцію, яка звинувачує СРСР і нацистів у тому, що підписання Пакту Молотова-Ріббентропа у 1939 році сприяло Другій світовій війні. Російський лідер зазначив, що в СРСР не було іншого виходу, як підписати договір з Німеччиною, оскільки західні держави були байдужі до пропозиції Москви створити воєнний альянс.

Резолюцію Європарламенту Путін назвав частиною спроб заходу принизити вирішальну роль СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною.