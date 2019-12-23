Президент Литвы обвинил РФ в постоянных попытках переписать историю

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о постоянных попытках России переписать историю и привел в качестве примера отрицание влияния пакта Молотова-Риббентропа на мучительную историю Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последнее время Россия всеми силами стремится переписать историю. Один из таких примеров - отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на мучительную историю Европы", - отметил Науседа.

По его словам, эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили позднейшую оккупацию Балтийских стран.

"Историческая память обусловливает восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны изучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", - заявил президент Литвы.

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В пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с бывшими лидерами стран, входившими в СССР, президент РФ Владимир Путин критиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание Пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне. Российский лидер отметил, что в СССР не было другого выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были равнодушны к предложению Москвы создать военный альянс.

Резолюцию Европарламента Путин назвал частью попыток Запада принизить решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.