У Боснії від вибуху на АЗС загинула людина, 20 постраждали
Понеділок, 23 грудня 2019, 17:20
На сході Боснії автомобіль врізався в автозаправну станцію, спричинивши величезний вибух, який убив принаймні одну людину і поранив 20 інших.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
АЗС продавала як бензин, так і скраплений природний газ, який багато боснійців використовують для заправки своїх автомобілів, тому що він дешевший.
Водій врізався у насос СПГ, який випустив пари, що викликали вибух бензину.
Заправна станція повністю зруйнована вибухом.
Кілька автомобілів також були знищені, і незабаром після вибуху поліція оточила район поблизу міста Зворник на кордоні з Сербією, побоюючись нових вибухів бензинових і газових цистерн.
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