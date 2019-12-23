У Боснії від вибуху на АЗС загинула людина, 20 постраждали

На сході Боснії автомобіль врізався в автозаправну станцію, спричинивши величезний вибух, який убив принаймні одну людину і поранив 20 інших.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

АЗС продавала як бензин, так і скраплений природний газ, який багато боснійців використовують для заправки своїх автомобілів, тому що він дешевший.

Водій врізався у насос СПГ, який випустив пари, що викликали вибух бензину.

Заправна станція повністю зруйнована вибухом.

Кілька автомобілів також були знищені, і незабаром після вибуху поліція оточила район поблизу міста Зворник на кордоні з Сербією, побоюючись нових вибухів бензинових і газових цистерн.