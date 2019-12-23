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В Боснии при взрыве на АЗС погиб человек, 20 пострадали

Понедельник, 23 декабря 2019, 17:20

На востоке Боснии автомобиль врезался в автозаправочную станцию, вызвав огромный взрыв, который привел к гибели по крайней мере одного человека, 20 ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

АЗС продавала как бензин, так и сжиженный природный газ, который многие боснийцы используют для заправки своих автомобилей, так как он дешевле.

Водитель врезался в насос СПГ, который выпустил пары, вызвавшие взрыв бензина.

В результате взрыва заправочная станция полностью разрушена.

 

Несколько автомобилей также были уничтожены, и вскоре после взрыва полиция оцепила район вблизи города Зворник на границе с Сербией, опасаясь новых взрывов бензиновых и газовых цистерн.

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