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У Греції в квітні судитимуть 11 осіб через смертельну пожежу на поромі 2014 року

Понеділок, 23 грудня 2019, 18:30

Кримінальний процес над 11 громадянами  Греції у зв'язку зі смертельною пожежею, яка спалахнула всередині пасажирського порома Norman Atlantic п'ять років тому, почнеться 9 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Ekathimerini.

11 обвинуваченим пред'явлені звинувачення в ненавмисному вбивстві і підпалі з необережності.

У числі обвинувачених - керівники перевізника ANEK, старші члени екіпажу, стажер-електрик і кілька матросів, які допомагали завантажувати вантажну палубу.

Обвинуваченим також пред'явлені звинувачення в необережному втручанні в діяльність морського транспорту.

Згідно з обвинувальним висновком, пожежа виникла, коли рефрижераторна вантажівка, що перевозила живу рибу, перегрілася в результаті неправильного підключення до джерела електроенергії. Пожежа почалася на палубі 4, коли Norman Atlantic  відійшов на 12 морських миль від узбережжя Албанії.

Жертвами пожежі стали 13 людей. Всього на момент пожежі на поромі перебували майже пів тисячі людей.

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Греція
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