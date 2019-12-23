В Греции в апреле будут судить 11 человек из-за смертельного пожара на пароме 2014 года

Уголовный процесс над 11 гражданами Греции в связи со смертельным пожаром, который вспыхнул внутри пассажирского парома Norman Atlantic пять лет назад, начнется 9 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Ekathimerini.

11 обвиняемым предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и поджоге по неосторожности.

В числе обвиняемых - руководители перевозчика ANEK, старшие члены экипажа, стажер-электрик и несколько матросов, которые помогали загружать грузовую палубу.

Обвиняемым также предъявлены обвинения в неосторожном вмешательстве в деятельность морского транспорта.

Согласно обвинительному заключению, пожар возник, когда рефрижераторный грузовик, перевозивший живую рыбу, перегрелся в результате неправильного подключения к источнику электроэнергии. Пожар начался на палубе 4, когда Norman Atlantic отошел на 12 морских миль от побережья Албании.

Жертвами пожара стали 13 человек. Всего на момент пожара на пароме находились почти полтысячи людей.