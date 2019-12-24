Путін заявив, що змова Заходу з Гітлером призвела до Другої світової війни

Президент Росії Владімір Путін відкинув критику Європарламенту пакту Молотова-Ріббентропа, заявивши, що змова західних держав з Адольфом Гітлером ще раніше проклала шлях до початку Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Нещодавно наші колеги в Європі, Європарламент, прийняв резолюцію, яка фактично ставить на одну дошку і гітлерівську Німеччину, і Радянський Союз, натякаючи або прямо кажучи про те, що СРСР несе відповідальність за початок Другої світової війни. Це, звичайно, повна маячня", - сказав Путін.

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Він сказав, СРСР був однією з останніх країн, які підписали пакт про ненапад з Німеччиною, а до цього це зробили "всі провідні країни Європи".

Він визнав, що пакт Молотова - Ріббентропа містив так званий таємний договір про розподіл сфер впливу, але звинуватив країни Заходу у тому, що вони раніше вступали у змову з Гітлером.

"А чим займалися європейські країни до цього? Рівно тим же самим! Всі зробили те ж саме, починаючи з 1938 року. Коли Гітлер пред'явив свої претензії на частину Чехословаччини, Велика Британія і Франція здали свого союзника, хоча у них з Францією був договір про взаємодопомогу, і надали Гітлеру можливість захопити частину Чехословаччини", - сказав Путін.

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Він додав, що на так званій Мюнхенській конференції "Гітлер прямо представляв інтереси Польщі і, частково, Угорщини, а потім ще полякам сказав, як важко було відстоювати їх інтереси".

"У нас це все є в документах. Слава богу, у нас достатньо архівних документів, які дісталися нам як трофеї з європейських країн після Другої світової війни", - заявив Путін.

Минулого тижня міністерство закордонних справ Польщі жорстко розкритикувало слова Путіна про причини і хід Другої світової війни і порівняло їх із пропагандою часів сталінізму.