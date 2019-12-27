Співробітники найбільших аеропортів Португалії почали триденний страйк
Співробітники португальської компанії з обслуговування аеропортів Portway в п'ятницю почали триденний страйк в аеропортах Лісабона, Порту, Фаро і Фуншала.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Близько 85% працівників Portway беруть участь у страйку, повідомив представник Національної спілки працівників цивільної авіації (SINTAC) Фернандо Сімоеш.
До теперішнього часу рейси відправлялися з затримкою від 20 до 80 хвилин, повідомляє влада Португалії.
Переговори між SINTAC і Portway перервалися в грудні, коли компанія заявила, що не буде розморожувати підвищення зарплат, попри зобов'язання зробити це до листопада 2019 року, коли заморожування було введено в 2016 році.
Профспілка стверджує, що рішення компанії покликане покарати профспілку за відмову від переглянутого трудового договору, висунутого Portway в серпні.
"Протягом трьох років працівники спостерігали заморожування зарплат і кар'єрного зростання заради фінансового благополуччя компанії", - сказали вони.
Профспілка також оголосила страйк на роботу понаднормово і у вихідні дні з 1 січня до кінця березня.
За словами профспілки, страйк буде скасовано, якщо компанія письмово підтвердить, що вона буде розморожувати підвищення зарплати до кінця 2019 року, як і було обіцяно.