Співробітники найбільших аеропортів Португалії почали триденний страйк

Співробітники португальської компанії з обслуговування аеропортів Portway в п'ятницю почали триденний страйк в аеропортах Лісабона, Порту, Фаро і Фуншала.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Близько 85% працівників Portway беруть участь у страйку, повідомив представник Національної спілки працівників цивільної авіації (SINTAC) Фернандо Сімоеш.

До теперішнього часу рейси відправлялися з затримкою від 20 до 80 хвилин, повідомляє влада Португалії.

Переговори між SINTAC і Portway перервалися в грудні, коли компанія заявила, що не буде розморожувати підвищення зарплат, попри зобов'язання зробити це до листопада 2019 року, коли заморожування було введено в 2016 році.

Профспілка стверджує, що рішення компанії покликане покарати профспілку за відмову від переглянутого трудового договору, висунутого Portway в серпні.

"Протягом трьох років працівники спостерігали заморожування зарплат і кар'єрного зростання заради фінансового благополуччя компанії", - сказали вони.

Профспілка також оголосила страйк на роботу понаднормово і у вихідні дні з 1 січня до кінця березня.

За словами профспілки, страйк буде скасовано, якщо компанія письмово підтвердить, що вона буде розморожувати підвищення зарплати до кінця 2019 року, як і було обіцяно.