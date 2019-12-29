У Хорватії відкрили перший у світі музей похмілля

У хорватській столиці Загребі відкрили музей, який збирає історії похмілля і реліквії п'яних вечорів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"Перший у світі музей похмілля", за словами його творців, поки відтворює тільки святкову сторону пиятики. Але вони запевняють, що скоро покажуть всю небезпеку, яка супроводжує надмірне вживання алкоголю.

"Музей розповідає про деякі ночі між моментом, коли ви виходите з клубу, і моментом, коли прокидаєтеся", - каже 24-річний Ріно Дубокович, який відкрив музей на початку грудня зі своєю подругою Робертою Мікеліч.

Йдеться про "збирання в одному місці предметів, з якими люди прокидалися, і історій, які супроводжують їх".

У той час як багато музеїв по всьому світу присвячені алкоголю, у двох молодих людей виникла ідея про місце, присвячене п’яничці. До відкриття музею їх спонукала також історія одного з їхніх друзів, що прокинувся з велосипедною педаллю в кишені, не знаючи, як вона туди потрапила.

У крихітному музеї виставлені сувеніри та реліквії, пов’язані з 25 історіями похмілля.

Відвідувачам пропонують ракію, місцевий бренді, а також пограти в дартс зі спеціальними окулярами на носі, що імітують ефект сп'яніння.