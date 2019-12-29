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В Хорватии открыли первый в мире музей похмелья

Воскресенье, 29 декабря 2019, 14:33

В хорватской столице Загребе открыли музей, который собирает истории похмелья и реликвии пьяных вечеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Первый в мире музей похмелья", по словам его создателей, пока воспроизводит только праздничную сторону попойки. Но они уверяют, что скоро покажут всю опасность, которая сопровождает чрезмерное употребление алкоголя.

"Музей рассказывает о некоторые ночи между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь", - говорит 24-летний Рино Дубокович, который открыл музей в начале декабря со своей подругой Робертой Микелич.

Речь идет о "собирание в одном месте предметов, с которыми люди просыпались, и историй, которые сопровождают их".

 

В то время как многие музеи по всему миру посвященные алкоголя, у двух молодых людей возникла идея места, посвященного пьянчужке. К открытию музея их побудила также история одного из их друзей, проснувшегося с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала.

В крошечном музее выставлены сувениры и реликвии, связанные с 25 историями похмелья.

Посетителям предлагают ракию, местное бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующими эффект опьянения.

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