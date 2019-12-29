У президента Польщі не хочуть надавати велике значення брехні Путіна щодо Другої світової

У Польщі найближчими днями має з’явитися узгоджена з президентом заява прем’єра Матеуша Моравецького з приводу слів президента РФ Владіміра Путіна про причини початку Другої світової війни.

Про це заявив глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За його словами, президент перебуває в тісному контакті з прем'єром і главою МЗС у справі польської реакції на слова Путіна.

"Можна сподіватися найближчим часом на заяву прем'єра Матеуша Моравецького з цього питання, яка буде узгоджена з президентом Анджеєм Дудою" - сказав Щерський.

Він розповів, що за результатами наради, яка відбулася в п'ятницю у канцелярії польського президента, було вирішено не надавати цій ситуації найвищої ваги.

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"Подивимося, яка буде реакція Росії на заяву (прем'єра). Наразі ми ненадаємо найвищої політичної ваги цій російській брехні" - сказав Щерський.

"Вістря фальшивих звинувачень спрямоване протии всього Заходу; повертається риторика конфронтації і ізоляції Росії від Заходу. Це створює клопіт передусім тим, хто останнім часом переконував у потребі повернутися до повноправних довірливих відносин з Росією" - зазначив він.

Нагадаємо, російського посла в Варшаві Сергія Андрєєва викликали в МЗС Польщі після різких висловлювань президента РФ Володимира Путіна про главу польської дипмісії в нацистській Німеччині.

19 грудня президент Росії Володимир Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.

Путін також назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку.