У президента Польши не хотят придавать большое значение лжи Путина о Второй мировой

В Польше в ближайшие дни должно появиться согласованное с президентом заявление премьера Матеуша Моравецкого по поводу слов президента РФ Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

По его словам, президент находится в тесном контакте с премьером и главой МИД по делу польской реакции на слова Путина.

"Можно надеяться в ближайшее время на заявление премьера Матеуша Моравецкого по этому вопросу, которая будет согласована с президентом Анджеем Дудой" - сказал Щерский.

Он рассказал, что по результатам совещания, которое состоялось в пятницу в канцелярии польского президента, было решено не придавать этой ситуации наивысшего веса.

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"Посмотрим, какова будет реакция России на заявление (премьера). Сейчас мы ненадаємо наивысшего политического веса этой российской лжи" - сказал Щерский.

"Острие фальшивых обвинений направлено против всего Запада; возвращается риторика конфронтации и изоляции России от Запада. Это создает проблемы прежде всего тем, кто в последнее время убеждал в необходимости вернуться к полноправным доверительных отношений с Россией", - отметил он.

Напомним, российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента РФ Владимира Путина о главу польской дипмиссии в нацистской Германии.

19 декабря президент России Владимир Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польский правительство якобы не контролировал свою армию.

Путин также назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.