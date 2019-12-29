Франція та Німеччина привітали звільнення українських полонених

Франція та Німеччина вітають звільнення українців, утримуваних на Донбасі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у Twitter посольства Франції.

"Франція та Німеччина вітають звільнення 76 українських полонених та приєднуються до радості їхніх родин та всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом N4, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті", – йдеться у повідомленні.

🇫🇷 та 🇩🇪 вітають звільнення 76 українських полонених та приєднуються до радості їхніх родин та всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом N4, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) December 29, 2019

Як відомо, сьогодні, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" в Донецькій області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб.