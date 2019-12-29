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Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных

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Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных

Воскресенье, 29 декабря 2019, 17:17

Франция и Германия приветствуют освобождение украинцев, удерживаемых на Донбассе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в Twitter посольства Франции.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом N4, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", – говорится в сообщении.

Как известно, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

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Франция Германия Донбасс и ОРДЛО
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