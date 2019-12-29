Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных

Франция и Германия приветствуют освобождение украинцев, удерживаемых на Донбассе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в Twitter посольства Франции.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом N4, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", – говорится в сообщении.

🇫🇷 та 🇩🇪 вітають звільнення 76 українських полонених та приєднуються до радості їхніх родин та всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом N4, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) December 29, 2019

Как известно, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.