Євросоюз відреагував на обмін підозрюваних у розстрілах на Майдані

Європейський союз взяв до уваги той факт, що обмін полоненими, який відбувся 29 грудня на сході України, включав підозрюваних у причетності до розстрілів на Майдані 2014 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника ЄС.

"Ми беремо до відома обмін особами, пов'язаними з трагічними подіями на Майдані в 2014 році. Ми очікуємо, що всі звинувачення будуть розслідуватися і надалі, а зацікавлені сторони забезпечать притягнення винних до відповідальності" - йдеться у заяві.

Загалом же в ЄС назвали сьогоднішній обмін полоненими чудовим прикладом реалізації одного із заходів, узгоджених на саміті "нормандської четвірки" 9 грудня.

"Європейський союз очікує, що всі сторони будуть і далі нарощувати цей імпульс. Робота з реалізації заходів, узгоджених на саміті, повинна бути продовжена" - заявили у ЄС.

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"Європейський союз знову заявляє про свою підтримку роботи "нормандського формату", ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи. Блок підкреслює важливість виконання Мінських домовленостей в повному обсязі, включаючи постійне припинення вогню. Це єдиний шлях до досягнення сталого та мирного врегулювання конфлікту на сході України" - йдеться у заяві.

Також в ЄС знову наголосили на непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вважають, що обмін полоненими, який відбувся 29 грудня, мають допомогти відновити довіру між сторонами.

Як відомо, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" в Донецькій області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб.

Українська сторона в рамках обміну полонених передала бойовикам ОРДЛО колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Інститутській 20 лютого 2014 року. 28 грудня суд звільнив їх під особисте зобов'язання.