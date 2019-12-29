Меркель і Макрон: обмін полоненими має допомогти відновити довіру між сторонами

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вважають, що обмін полоненими, який відбувся 29 грудня, мають допомогти відновити довіру між сторонами.

Про це йдеться у заяві Меркель і Макрона, розміщеній на сайті німецького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Лідери Німеччини і Франції привітали звільнення і обмін полоненими на сході України.

Канцлер Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають сьогодні звільнення і обмін затриманими на сході України.

"Цей крок був здійснений у відповідь на зобов'язання, взяті на Паризькому саміті нормандського формату 9 грудня, дозволити звільнення і обмін осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом, ще до кінця року" - йдеться у заяві.

Канцлерка Німеччини і президент Франції водночас наголосили, що потрібна подальша робота з обміну всіх затриманих у зв'язку з конфліктом.

Вони нагадали, що вкрай важливо надати міжнародним організаціям, включаючи Міжнародний комітет Червоного хреста, необмежений і беззаперечний доступ до всіх затриманих і продовжувати пошуки зниклих без вісти осіб.

"Напередодні святкування Нового року і православного Різдва сьогоднішній обмін - це довгоочікуваний гуманітарний жест, який повинен допомогти відновити довіру між двома сторонами" - йдеться у заяві.

Зазначається, що в рамках підготовки до наступного саміту, на якому будуть розглянуті, зокрема, політичні та пов'язані з безпекою умови проведення місцевих виборів, Франція і Німеччина продовжать свої зусилля в нормандському форматі в найближчі місяці.

Як відомо, сьогодні, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" в Донецькій області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб.